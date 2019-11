Adozione del cuore per Lago, setter inglese

loading...

NewTuscia – VITERBO – LAGO, un setter inglese di due anni con Pedigree cerca stello e adozione.

L’ho trovato per strada impaurito e denutrito, pesa 14 kg quando invece ne dovrebbe pesare minimo 20.

Laghetto è un cane coccolone ed equilibrato, ma ha evidentemente subito maltrattamenti e ha paura anche della propria ombra. Ha timore di essere nuovamente abbandonato e vuole essere continuamente abbracciato.

Ha il microchip, è stata fatta denuncia di ritrovamento ed è stato contattato il proprietario. Questo “signore” non ne vuole sapere. Ovviamente qui si parla di un cacciatore che non ha alcun interesse in un cane che non sa cacciare…

Questo fa capire con chi ha avuto a che fare questo povero cane…

LAGO cerca una famiglia che gli dia tutto l’amore di cui ha bisogno.

E’ buonissimo e adatto ai bimbi.