Tornano le Giornate dell’Olio e del Vino a Gallese un goloso percorso enogastronomico nel Borgo

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – GALLESE – New Giornate dell’Olio e del Vino, di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, giunte alla tredicesima edizione, sono organizzate dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di Gallese, hanno come finalità la valorizzazione dell’olio d’oliva e del vino locali, e sono strutturate allestendo nel centro storico alcune caratteristiche taverne, in ciascuna delle quali viene servita una pietanza della tradizione culinaria delle nostre zone.

Tutte le preparazioni sono impreziosite con l’utilizzo di olio extra vergine di oliva nostrano e abbinate a selezionati vini di produzione locale. Il visitatore è così chiamato a compiere un intrigante percorso alla scoperta degli antichi sapori nel contesto dell’ affascinate borgo.

La manifestazione è inserita stabilmente nel calendario delle Feste dell’Olio della Tuscia promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo, e nella edizione passata si è fregiata del logo “2018 Anno del Cibo Italiano / The Year of Italian Food”, concesso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo alle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dell’identità e della cultura enogastronomica italiana.

Molteplici sono le iniziative e le attrazioni di contorno al percorso enogastronomico, tra cui segnaliamo la mostra-mercato dell’artigianato dell’antiquariato e dei prodotti tipici, le visite guidate alle bellezze del borgo, i giochi popolari per adulti e bambini, gli spettacoli musicali itineranti e statici e gli artisti di strada.

Nell’ambito della manifestazione sono inoltre in programma il 2° Raduno di Musici Città di Gallese (sabato 30 novembre dalle ore 18:00) con la partecipazione di numerosi gruppi di musica medievale e rinascimentale, il IV Trail 4 Casali Città di Gallese (domenica 1 dicembre con partenza ore 09:30), e per il sesto anno consecutivo l’ultima tappa stagionale di Walk in Tuscia (domenica dalle ore 9:00), circuito di camminate sportive alla scoperta delle bellezze naturalistiche e archeologiche del territorio (in collaborazione con Special Training Viterbo e Atletica Viterbo).

Nelle vicinanze del borgo (a circa 500 m) è disponibile un’area di sosta riservata ai camper fruibile da venerdì 15 (con disponibilità di punto di carico/scarico a 4 km). Nella giornata di domenica 1 dicembre è attivo il servizio navetta continuativo da e per i parcheggi, e con due collegamenti da e per la stazione ferroviaria di Gallese Teverina (partenza dalla stazione per Gallese centro alle ore 10:15; partenza da Gallese centro per la stazione alle ore 16:15).

Menu delle taverne:

Fritti e sfizi, Zuppa de funghi, Pane mollo co’ l’ovo,

Porco su ‘a graticola e patata paracula, Dolcetti de’ nonna

Programma sintetico (in aggiornamento):

Sabato 30 Novembre:

Ore 17:00 apertura della manifestazione

Dalle ore 18:00 2° Raduno dei Musici Città di Gallese

Dalle ore 19:00 percorso enogastronomico

Domenica 01 Dicembre:

Dalle ore 09:00 raduno camminata Walk in Tuscia (partenza ore 10:00)

Alle ore 09:30 partenza del IV Trail 4 Casali Città di Gallese

Dalle ore 10:00 visite guidate, mercatini, giochi popolari

Dalle ore 12:00 percorso enogastronomico, artisti di strada

Dalle ore 16:00 musiche e danze popolari in piazza

Info e Contatti:

Marco 3346231884

Amedoro 3387876043

proloco.gallese@gmail.com