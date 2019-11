Senatore Fusco (Lega): ” Se la Lega a Orte è un cortometraggio comico, Fratelli d’Italia potrebbe essere una replica dei ‘Fatti vostri’ ”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – Se la Lega a Orte è un cortometraggio comico, Fratelli d’Italia, tanto per restare nella metafora televisiva, potrebbe essere una replica dei “Fatti vostri”. Probabilmente, dopo aver guardato in casa propria senza trovare nulla di interessante da dire, si sono dovuti attaccare alle vicende degli alleati per fare audience.

Ma se per un programma televisivo raccontare le storie degli altri ha un senso, in politica cercare visibilità impicciandosi delle dinamiche interne di un alleato, rapportandosi ad esso come un pedante maestrino, è veramente patetico. In tal caso non c’è niente di comico. Ma solo una caduta di stile veramente desolante. Davanti a tutto ciò, possiamo pure ritenere conclusa la stagione del dialogo con Fratelli d’Italia a Orte.

Sen.Umberto Fusco

Coordinatore Provinciale Lega Salvini Viterbo