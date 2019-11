La consigliera Zena salva il Sindaco

loading...

Mozione di sfiducia respinta

NewTuscia – BOMARZO – Riceviamo e pubblichiamo. Il 29 Ottobre scorso la consigliera Zena Alessandra nel corso della seduta del Consiglio comunale chiedeva al Sindaco di revocare la delega al Vicesindaco, di fare chiarezza sul futuro della lista “Verso il Futuro”, di modificare una delibera di giunta dove era stata messa presente mente invece non lo era, contestava l’operato dell’attuale amministrazione sulle scelte fatte in questi anni di gestione Cialdea …. Tutte queste affermazioni sono state condivise dal gruppo di minoranza in quanto fotografavano una realtà che è da tempo sotto gli occhi di tutti i cittadini, nonostante ciò il Sindaco Cialdea ad un mese di distanza non ha cambiato nulla nel suo comportamento e soprattutto ha nei fatti delegittimato le richieste della Zena non revocando la delega al Vicesindaco Carlo Guglielmo. A fonte di tutto ciò la Zena cosa fa????

RIMANE ATTACCATA ALLA POLTRONA SENZA UN MINIMO DI DIGNITA’ POLITICA.

Infatti ieri 28 novembre, il Consiglio Comunale da noi richiesto per votare la “mozione di sfiducia” al Sindaco in merito al presunto conflitto di interesse, in quanto lo stesso ha firmato una dichiarazione per una richiesta di finanziamento regionale a favore di un’associazione di cui era contemporaneamente consigliere e socio HA RESPINTO LA SFIDUCIA GRAZIE AL VOTO DETERMINATE DELLA CONSIGLIERA ZENA …la quale si è astenuta e cosi non ha perso la poltrona da assessore comunale …ancora per poco (mancano sei mesi alle elezioni comunali) esito della votazione: 5 favorevoli, 5 contrari (compreso il sindaco) ed un astenuto la consigliera-assessore Zena Alessandra.

Alla luce di quanto accaduto, una cosa non capiamo e che chiediamo agli attuali amministratori “IN SCADENZA”:

“IL MANOVRATORE” CHE SI ERA IMPEGNATO A FARVI ELEGGERE oggi è MOLTO IMPEGNATO A CANDITARE A SINDACO QUALCUNO CHE NEANCHE CONOSCE BOMARZO, SERVIRÀ PER MASCHERARE LA VOSTRA INCAPACITÀ GESTIONALE? Come fate a RIMANERE ATTACCATI ALLE POLTRONE, SE NEANCHE “LUI” CHE VI HA VOLUTO VI VUOLE PIU’?

Noi comunque continueremo fino all’ultimo giorno la nostra azione a tutela della legalità e nell’interesse dei cittadini di Bomarzo e Mugnano senza fare sconti a coloro che mascherano dietro un interesse collettivo un interesse personale.

I consiglieri comunali

Furano, Perniconi, Arconi, Sciarra, Lamoratta