Eseguite due misure di detenzione domiciliare dalla Polizia di Stato

loading...

NewRTuscia – TERNI – Sono due pensionati italiani condannati, uno per maltrattamenti in famiglia e uno per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono state eseguite nei giorni scorsi dalla 2° Sezione della Squadra Mobile ternana due ordinanze di applicazione della misura di detenzione domiciliare.

Agli arresti domiciliari per 4 mesi, un italiano pensionato di 74 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale e un altro pensionato, sempre di Terni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie, risalenti a quando abitavano ancora insieme, reati per i quali dovrà scontare 1 anno e 6 mesi.