Narni, 50esimo CDA Elettrocarbonium: svelata rosa Vecchie Glorie per triangolare con nazionale attori e Deejay in programma sabato

NewTuscia – NARNI – E’ in programma per sabato alle 15 allo stadio San Girolamo-Gubbiotti di Narni il triangolare di calcio con le Vecchie Glorie di Elettro e Narnese che sfideranno la nazionale attori e quella dei Deejay per celebrare i 50 anni del CDA Elettrocarbonium calcio. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto alla neo nata sede dell’Unitalsi di Narni.

L’organizzazione, a cura del Narnia 2014 che ha raccolto l’eredità dell’Elettro, ha reso nota intanto la selezione di vecchie glorie che scenderà in campo. Ecco la lista:

Rossano Antonini, Alessandro Brunetti, Danilo Canneori, Gianni Cardinali, Mauro Casali, Giorgio Ciani, Saverio Filippis, Giorgio Francioni, Moreno Gaggiotti, Carmelo Genovasi, Giorgio Giovenali, Renzo Luchetti, Alessandro Manni, Gianni Matticari, Ezio Moretti, Moreno Nevi, Vittorio Pagliaro, Sandro Petroni, Palmiro Picchioni, Enrico Pinelli, Cosimo Prete, Egidio Proietti, Leonardo Rossi, Edmondo Sanchini, Marco Schenardi, Federico Varazi, Gaetano Vastola, il sindaco Francesco De Rebotti, l’assessore comunale Lorenzo Lucarelli, il presidente del Narnia 2014 Roberto Pernazza e Claudio Proietti. Il commissario tecnico sarà Rolando Pica.