Comune di Priverno. Incontro l'”Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese”

NewTuscia – PRIVERNO – Il filosofo Filippo Cannizzo, insieme a 30 sindaci, amministratori locali, esponenti del mondo della cultura da tutta Italia, presenta un “Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese”, che si terrà Sabato 30 Novembre 2019, ore 16:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale di PRIVERNO (LT) con il Patrocinio della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, in quanto è stata ritenuta una iniziativa di alto rilievo culturale e sociale, e di rilevanza nazionale.

L'”Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese”, il cui testo e i primi centi firmatari del mondo della cultura e dello spettacolo verranno svelati nell’iniziativa del 30 novembre a Priverno, nasce sulla spinta di esperienze pregresse in merito da parte di alcune Regioni italiane e di Legambiente, dalla discussione suscitata dal libro “Briciole di bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” del filosofo Filippo Cannizzo nell’ultimo anno e dal rilevante interesse rispetto alle tematiche della bellezza presente nel nostro paese. In tal senso, un gruppo di ricercatori, giuristi, insegnanti, architetti, con il sostegno di associazioni ambientaliste e di istituzioni locali, ha dato vita ad un comitato promotore per una legge nazionale sulla bellezza al fine di scrivere una legge sulla bellezza, in attuazione dell’art.9 della nostra Costituzione, che si occupi di legiferare su alcune tematiche: rigenerazione urbana e mobilità ecosostenibile, progettazione culturale e tutela del patrimonio storico e artistico dell’Italia, costituzione di distretti di economia civile ed economia della bellezza, educazione alla bellezza e green economy.

Sabato 30 Novembre 2019, ore 16:00,



Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale di PRIVERNO (LT)