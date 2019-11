“Il cervello è più grande del cielo”, presentazione del libro di Giulio Maira a Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 29 novembre, dalle 17,30, la Biblioteca consorziale ha organizzato un incontro imperdibile. Ospite della sala “Vincenzo Cardarelli” sarà, infatti, il chirurgo e scrittore Giulio Maira.

Considerato uno dei massimi esperti del cervello a livello internazionale, Maira per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “IL CERVELLO E’ PIU’ GRANDE DEL CIELO” (ed. Solferino), un saggio che parla di quanto sia complesso e prezioso il suo funzionamento e perché tutto ciò con cui entriamo in contatto ogni giorno – dalla macchina al cellulare, dalla radio al computer, dai sogni ai ricordi – non potrebbe esistere senza quella macchina perfetta che è la nostra mente.

Claudio Maira, come detto, è considerato un luminare nel campo della neurochirurgia. Ha insegnato tra l’altro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico «Agostino Gemelli» e opera adesso all’Istituto Clinico Humanitas di Milano. Ha pubblicato centinaia di articoli scientifici su riviste e libri internazionali, è membro della «New York Academy of Sciences», è presidente della Fondazione ATENA Onlus da lui creata per favorire la ricerca e la divulgazione delle neuroscienze, è stato a lungo membro del Consiglio Superiore di Sanità ed è Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana.

Ad accompagnare il professor Maira e a moderare l’incontro, sarà Vira Carbone, personaggio molto conosciuto nell’ambito del giornalismo e della televisione. Ha collaborato a programmi come Donne al Bivio ed è stata per cinque anni inviata di Porta a Porta di Bruno Vespa. Ha condotto vari programmi sulla Rai e dal 2014 conduce su Rai 1 Buongiorno Benessere programma da lei ideato e di cui è oggi autrice.