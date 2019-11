Virus 5 Stelle: Soriano Virus – Asd Flyers Passignano   103-71

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. I Soriano Virus conquistano la quinta vittoria in altrettante partite stagionali, confermandosi in testa alla classifica del girone Promozione Umbria a punteggio pieno. Una versione extra lusso, 5 stelle, quella della formazione guidata da coach Brunetti, che ha avuto vita facile contro un Passignano volenteroso e ben allenato, ma che di certo non poteva impensierire la corazzata laziale. Gli ingranaggi dei padroni di casa, infatti, hanno prima stretto e poi soffocato ogni tentativo di resistenza avversaria fin dalla prima palla a due, mostrando una varietà di gioco e di interpreti davvero invidiabile per questa categoria.

Come ogni scacchista sa, non si vince senza le torri e sembra che anche dalle parti del monte Cimino abbiano ripassato questa regola, se è vero, come è vero, che la coppia Giachini-Milani ha dimostrato per l’ennesima volta di non essere arginabile da nessun pari ruolo… e se per caso ci fosse qualche problema di traffico in area sotto ai tabelloni, niente panico, palla a Rossi, fromboliere dalla distanza che trova quattro volte il fondo della retina su sette tentativi. Dopo un primo quarto di marca nero verde (26-18), il secondo parziale termina in pareggio (21-21) per il +8 all’intervallo. Alla ripresa delle ostilità la musica non cambia, ma anzi si alza di volume e gli avversari cadono frastornati colpiti da un secondo tempo in cui i Virus mettono a referto ben 56 punti (28 nel terzo quarto e 28 nel quarto) per il 103-71 finale.

In una partita giocata a così buon livello da parte di tutto il roster, emergono senza alcun dubbio due giocatori, che, in modi diversi, hanno conquistato la ribalta e l’attenzione di chi vi scrive. Matteucci, autore di una prestazione maiuscola dove i 25 punti realizzati fungono veramente solo da corollario ad una presenza costante su entrambi i lati del campo, e Casella, lasciato colpevolmente a riposo dal coach fino a metà del terzo quarto e poi distintosi per una serie di giocate e canestri da applausi.

In un post partita euforico e nella concitazione del momento, scegliamo di premiare entrambi i giocatori e ci lanciamo in un’improvvisata intervista doppia…

Nome: Matteo/Federico. Cognome: Matteucci (M)/Casella (C). Quando sei nato? M: 6 gennaio 1989. C: 3 dicembre 1992. Quale è la tua canzone preferita? M: Ride it di Regard. C: Ci sono anche io degli 883. Ultimo libro letto? M: I bastardi di Pizzofalcone. C: Method of mindfulness – 56 giorni alla felicità. Giocatore NBA preferito? M: Stephen Curry. C: Lebron James. Quale è il tuo compagno di squadra più forte? M: Non credo esista un compagno più forte, siamo una squadra equilibrata in ogni reparto. C: Baliva. Pensi che Casella/Matteucci abbia fatto il tuo nome? M: credo di si. C: No. Vuoi dare un consiglio ad un tuo compagno di squadra senza fare nomi? M: Il consiglio che voglio dare è generale e non solo ad un compagno… dobbiamo restare concentrati fino alla fine, siamo la squadra da battere e il nostro obiettivo deve essere concludere la stagione con zero sconfitte. C: Non ti arrabbiare. Un voto alla tua stagione? M: 8 anzi 7. C: Un 6 stiracchiato. Un voto alla stagione dei Soriano Virus? M: 10 perché siamo imbattuti. C: 9 per non volare troppo alti. Ora fa una smorfia e grida Virus! E vi assicuro che l’hanno fatto…

Prossimo appuntamento venerdì in trasferta sull’ostico campo del Pontevecchio alle ore 21 con l’ormai immancabile diretta sulla nostra pagina facebook Soriano Virus Basket.

SORIANO VIRUS: CATALANI, CASELLA 16, MATTEUCCI 25, ROSSI 14, GIACHINI 14, BALIVA, CIMA 4, MILANI 12, PORRONE 8, BALESTRO 8, GIACCI 2, TROTTO. COACH: BRUNETTI

FLYERS PASSIGNANO: ROSSI 2, SIMONETTI , COSTABILE 9, TONDINI 7, MONELLI 23, MILLUCCI 17, TEDESCHI 8, VENTURINI 2, TACCONI 3, JOVANE. COACH: ZAMPINI