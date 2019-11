Ufficiale il programma della giornata di studi del Simulabo

loading...

NewTuscia – VALENTANO – Riceviamo e pubblichiamo. È disponibile il programma di dettaglio e definitivo della giornata di studi Accessibilità, partecipazione, inclusione e mediazione nei musei, promossa dal Sistema Museale del Lago di Bolsena (SI.MU.LA.BO.) e realizzata con la collaborazione della società Archeoares.

La giornata si svolgerà a Valentano, presso la Rocca Farnese, il prossimo sabato 30 novembre.

L’evento, finanziato dalla Regione Lazio, si aprirà alle ore 9:00 con la registrazione dei partecipanti e i saluti del sindaco di Valentano arch. Stefano Bigiotti, del dott. Gian Paolo Castelli dell’Area Servizi Culturali e Promozione della lettura della Regione Lazio e del dott. Pietro Tamburini, Coordinatore del Sistema museale del Lago di Bolsena.

A seguire il dott. Fabio Rossi, direttore del Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano, introdurrà alla giornata di studi illustrandone le modalità di lavoro per poi passare la parola alle tre relazioni generali che presenteranno i temi principali sui quali si struttureranno i lavori pomeridiani: “Progetti di inclusione e partecipazione nei musei etnografici: sfide e criticità” della dott.ssa Rosa Anna Di Lella del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Istituto centrale per la Demoetnoantropologia; “Accessibilità: un percorso tra metodologie e soluzioni tecnologiche al servizio della cultura” di Ginevra Niccolucci dell’Associazione culturale Prisma; “Patrimonio e partecipazione. Il museo come strumento sociale. Quali ruoli e opportunità?” di Nicola Margnelli della Myosotis Soc. Coop., servizi educativi del Museo Civico di Zoologia di Roma.

Dopo la pausa pranzo, la giornata proseguirà con tavoli di approfondimento riguardanti l’accessibilità, la partecipazione, l’inclusione e la mediazione nei musei. Le discussioni che ne scaturiranno verranno, a seguire, sintetizzate in un momento di restituzione e condivisione prima delle conclusioni finali durante le quali verrà presentato il lavoro “Un progetto del Simulabo per l’accessibilità”, a cura della Società Hubstract. Madeforart.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma occorre iscriversi per permettere la migliore organizzazione possibile, esprimendo la propria scelta rispetto al tavolo di lavoro cui si intende partecipare. È possibile contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@archeoares.it oppure chiamando il numero 3890672580.