Mauro Rotelli: “Non dobbiamo correre il pericolo di rimane senza parole davanti a questa violenza”

NewTuscia — VITERBO – “Non sta a noi giudicare se sia corretta o sbagliata la sentenza di condanna a morte dei miliziani islamici responsabili della strage di Dacca, dove morirono nove italiani, tra cui la viterbese Nadia Benedetti.

I sette condannati a morte, riferisce il sito bdnews24, non hanno mostrato alcun segno di pentimento e dopo aver ascoltato la sentenza hanno urlato: “Allah Akbar… non abbiamo fatto nulla di male”. Due dei detenuti, immediatamente dopo sono stati visti indossare dei copricapo per la preghiera con le insegne dello Stato Islamico.

Il radicalismo islamico è il cancro del nostro tempo, si rimane senza aggettivi davanti ad una simile violenza. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, non dobbiamo correre il pericolo di rimane senza parole davanti a questa violenza, a questa assurda ideologia, mai abbassare la guardia.”

Mauro Rotelli