Immagina il tuo presepe, un concorso per le scuole primarie

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – L’assessorato alla scuola del Comune di Terni, in collaborazione con l’Associazione Tempus Vitae, promuove il concorso “Immagina il tuo Presepe 2019”, nell’ambito della manifestazione TernInPresepe 2019-2020. Lo rende noto l’assessore ai servizi scolastici Valeria Alessandrini.

“In linea con l’attività avviata con il progetto ScuoleinPresepe, che ha coinvolto dal mese di settembre 2019 alunni di diversi istituti scolastici nella realizzazione di presepi artistici tradizionali con il supporto dei soci Tempus Vitae – dice Valeria Alessandrini – il nostro assessorato promuove dunque un concorso che permetterà anche a quanti non hanno potuto partecipare a tali attività di essere parte attiva del Natale cittadino”.

Il concorso prevede l'elaborazione di testi scritti o figurati di classe, che rappresentino il presepe e i valori in esso contenuti. In particolare il lavoro per questa edizione avrà come tema "I personaggi del Presepe tradizionale".

Tali lavori dovranno essere elaborati in formato su bristol di grandezza 100×70 cm. L’elaborato dovrà essere dotato di attaccagli per essere esposto affisso nella sede museale (non verranno accettati lavori con dimensioni diverse).

Entro il prossimo 4 dicembre, le classi delle scuole primarie che intenderanno partecipare dovranno consegnare l’elaborato presso la sede dell’associazione Tempus Vitae – Via Armellini 3, previo contatto della segreteria al numero 340/5663725.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione e i primi tre vincitori saranno premiati con la partecipazione di bambini, insegnanti e famiglie.

Tutti i lavori saranno esposti nelle sale del Museo Diocesano e Capitolare di Terni per l’intera durata della manifestazione.