Da domenica attiva l’ordinanza per la limitazione del traffico

NewTuscia – TERNI – () – Ieri la centralina Arpa di monitoraggio della qualità dell’aria de Le Grazie ha registrato un supermento del valore limite giornaliero del PM10 (misurati 51 microgrammi per metro cubo). Di conseguenzasaranno applicate per la prima volta le limitazioni al traffico previste nella nuovaper il miglioramento della qualità dell’aria, mentresi applicherà il divieto di utilizzo deitradizionali.. I contenuti delle ordinanze sono sintetizzati in un Vademecum scaricabile qui , realizzato dalla Direzione Ambiente, in collaborazione con l’Urp.