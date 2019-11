Dieci anni di riciclo dei rifiuti in Italia

loading...

Roma, 6 dicembre ore 9:30, Sala Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 10.

Presentazione Rapporto

6 dicembre 2019 / ore 09:30 – 13:00

Nazionale Spazio Eventi – Via Palermo 10, Roma

La decima edizione de L’Italia del Riciclo mette in luce il trend del settore nell’ultimo decennio ed evidenzia le principali criticità affrontate dal comparto in questi dieci anni. Complessivamente il riciclo dei rifiuti in Italia in questi anni ha continuato a fare passi avanti importanti per le quantità di rifiuti trattate, per i miglioramenti intervenuti negli impianti e nelle tecnologie di trattamento: il sistema del riciclo italiano è, in generale, pronto a raggiungere gli obiettivi delle nuove Direttive ma è necessario consolidare le posizioni conquistate, superare le carenze che ancora permangono e compiere ulteriori progressi. Come ogni anno, il Report presenta l’aggiornamento relativo all’andamento di tutte le filiere, che vengono attivamente coinvolte nella redazione del Rapporto.

ORE 9.30 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Modera Laura Bettini, Giornalista Radio24

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE RAPPORTO:

Andrea Fluttero, Presidente FISE UNICIRCULAR

Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Manuela Medoro, Ecocerved

NE DISCUTONO:

Conai, Ecopneus, CdCRAEE, Cobat, CIC, Montello, Ecomondo

TAVOLA ROTONDA:

Stefano Laporta, Presidente ISPRA

Stefano Vignaroli, Presidente della commissione parlamentare

di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

e su illeciti ambientali ad esse correlati, Camera dei Deputati

Chiara Braga*, Commissione Ambiente Territorio

e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati

Maria Alessandra Gallone, Commissione Territorio, Ambiente,

Beni ambientali, Senato della Repubblica

Paolo Arrigoni, Commissione Territorio, Ambiente,

Beni ambientali, Senato della Repubblica

CONCLUSIONI

Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato per l’Ambiente

e la tutela del territorio e del mare

La partecipazione è gratuita.

