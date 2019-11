Battistoni (FI): “Da Raggi manifestazione aggressiva, emblema del fallimento della classe dirigente che amministra Roma”

loading...

NewTuscia – ROMA La sceneggiata del sindaco di Roma Virginia Raggi di questa mattina è assolutamente imbarazzante.

Roma si deve assumere la propria responsabilità di fronte a ciò che produce e non può nascondersi dietro la negligenza di una classe dirigente che sta completamente fallendo su tutti i fronti e che evidentemente non è in grado di gestire la Capitale d’Italia.

Le province del Lazio che la Raggi tira in ballo, stanno già subendo oltre misura rispetto a quanto siano in grado realisticamente di smaltire e stanno dando prova di buona gestione, a differenza di Roma.

A loro va fatto un plauso e non un attacco isterico che non serve a niente e a nessuno”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, membro della commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.