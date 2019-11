Union Viterbo in campo al Quatrini contro il Città di Castello

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Calcio d’inizio ore 14.30. Neroverdi ancora imbattuti, a caccia di una vittoria per la testa virtuale del girone guidato dal Firenze avanti di un punto ma con una gara in più.

“Ci aspetta una gara difficile, il maltempo di questi giorni ha condizionato anche gli allenamenti. Ci attaccheranno dall’inizio, dovremo essere bravi a imporre ritmo e gioco. I presupposti per fare bene ci sono, c’è fiducia e voglia di arrivare”, dice il tecnico Michele Belli.

Ospiti che possono contare su una buona mischia e su un reparto arretrato veloce e abile al piede. Proporio sui trequarti, qualche piccolo problema per Belli. Out Fabbri e Saw, la linea dovrebbe essere disegnata dirottando De Angeli numero 10 a formare la coppia mediana con Milani e Iannaccone estremo, ruolo ricoperto già lo scorso anno.

In mischia torna a disposizione Gianmarco Lanzi. Prima convocazione stagionale per Massimo Pompei, veterano che potrebbe tornare molto utile nel corso di un campionato lungo e difficile che si deciderà sul filo di lana. Recuperato infine anche il centro Lorenzo Bertini, una delle sorprese positive della stagione passata.