Sergio Caci membro titolare della Delegazione italiana presso il CdR a Bruxelles

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha nominato il sindaco Sergio Caci membro titolare della Delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni (CdR) a Bruxelles.

Anci, su proposta dei partiti rappresentati al parlamento europeo, esprime 7 dei 24 delegati italiani, che vanno a sommarsi ai rappresentanti degli altri paesi europei, per un totale di 350 membri.

Il CdR offre alle città e alle regioni la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione nel processo legislativo dell’Unione europea, per assicurare che la posizione e le esigenze degli enti regionali e locali siano rispettate.

In pratica La Commisione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo devono consultare il CdR quando elaborano norme in settori che riguardano l’amministrazione locale e regionale.

Il primo cittadino di Montalto sarà in compagnia di sindaci e consiglieri di grandi città, come Roma, Catania, Milano e Bologna.

“Ringrazio la grande famiglia del Partito Popolare Europeo e Forza Italia – dichiara il sindaco Caci – che mi hanno designato per questo importante incarico. Non deluderò le aspettative di chi ha creduto in me sin dal primo momento e che ringrazio per questa grande opportunità: mi riferisco al presidente Antonio Tajani, al Sen.Francesco Battistoni, al Sen. Claudio Fazzone, a Marcello Fiori, ai parlamentari e dirigenti nazionali e locali di Forza Italia e naturalmente al presidente Silvio Berlusconi.

Rappresenterò nel migliore dei modi l’Italia e il nostro territorio a Bruxelles: onorato di poterlo fare.

Un grazie sentito alla mia maggioranza consiliare, che mi ha dato pieno sostegno appena saputa la notizia, ai tanti collaboratori ed amici, alla mia famiglia e ai miei concittadini, senza il cui affetto nulla sarebbe possibile”.

