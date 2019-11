Ottava giornata Campionato regionale seconda categoria: Asd Virtus Acquapendente – Usd Querciaiola 3-0

loading...

Primo Tempo 1 – 0

VITERBO

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Zucca, Bedini (15° st Piazzai), Pagliacci (10° st Sartucci), Sarti, Nardini, Crisanti (18° st Pelosi), Del Segato (10° st Dominici), Pacifici, Dozi (25° st Serafinelli), Bigerna

A DISPOSIZIONE: Palla, Belardi, Madi, Paoletti

ALLENATORE: Pagliacci-Tomassetti

USD QUERCIAIOLA: Ielmoni, Spagna, Carosi, Goletti, Selvi, Ruggiero (20° st Baiocchi), Lupieri, Landi (27° st Vispi), Bertoccini (17° st Passeri), Persi (30° st Baldi), Barbalata

A DISPOSIZIONE: Caporossi, Mattia Corradini

ALLENATORE: Alessandro Corradini

ARBITRO: Matteo Sannino del Comitato di Civitavecchia

MARCATORI; 15° pt Bigerna (AVA), 8° st Pacifici (AVA), 14° st Pacifici (AVA)

NOTE: Espulso 24° st Lupieri (UQ) per doppio giallo. Ammoniti 35° st Spagna (UQ), 6° st Dozi (AVA), 41° st Carosi (UQ)

Vittoria, primo posto in classifica in perfetta solitudine, una gara da recuperare. Il Sabato pomeriggio Virtus da “tutto perfetto”, inizia al quarto d’ora del primo tempo: angolo precisissimo di Dozi e deviazione vincente di Bigerna. Doppietta di bomber Pacifici in sette minuti della ripresa. Assist da incorniciare per l’occasione. Con il piede per Dozi con il petto per Crisanti.

Passano per i sempre più virtuosi piedi di Nicolas Pagliacci le principali impostazioni di una manovra aquesiana. Che non diventa dilagante solo per imprecisione ed i super interventi di Ielmoni, Nel “giro giostra conclusioni”, Bigerna, Bedini, Crisanti, Pacifici, Zucca, Dozi, Sartucci, Dominici, Serafinelli, Piazzai (per lui traversa a 3 minuti dalla fine).

Al triplice fischio finale la dicitura statistica “oltre 20” alla voce manovre impostazione gioco è un bel vedere tanto tattico che tecnico. In piena difficoltà in classifica (1 punto in otto gare) la Querciaiola dimostra di saper comunque fraseggiare bene in avanti, Quattro le occasioni. Sul tiro cross di Bartoccini e la punizione di Lupieri, Dino Lauricella brinda con due importanti parate all’esordio stagionale.

A cinque minuti dalla fine del primo tempo perfetto cross di Landi e conclusione alta di Barbalata. Al 17° della ripresa sulla punizione toccata da Carosi, Lupieri spara alto sopra la traversa.