No alla violenza contro le donne: Vitorchiano inaugura la panchina rossa

NewTuscia – VITORCHIANO – Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 10.30 a, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà inaugurata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza in Largo Guglielmi (giardinetti).

Una panchina che vuole rappresentare il posto occupato dalle donne vittima di violenza, a monito di un fenomeno dilagante che va denunciato con forza ed arginato in tutti i modi possibili. La panchina rossa è un segno tangibile, collocato in uno spazio pubblico, di un’assenza nella società causata dalla violenza.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne fu istituita nel dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Da allora, il 25 novembre di ogni anno rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema che riguarda tutti i Paesi del mondo. La violenza sulle donne ha molti volti: dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica. In Italia circa 7 milioni di donne hanno vissuto almeno una forma di violenza nella loro vita.