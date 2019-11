L’Atletica Leggera e il volley ricevono dal Coni la “Stella d’Argento” e la “Stella di Bronzo” al merito sportivo

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Il CONI , nelle persone del Presidente Regionale Dott. Riccardo Viola e del Delegato Provinciale di Viterbo Ugo Baldi , qualche giorno fa ha consegnato la Stella d’Argento e di Bronzo per meriti sportivi anche due nostri concittadini .

Per tali motivazioni il Sindaco Franco Caprioli e L’Assessore allo Sport Carlo Angeletti oltre a ringraziare il CONI Regionale e Provinciale per l’attenzione rivolta a Civita Castellana , si sono al contempo complimentati con i dirigenti sportivi Fabrizio Maiolati e Giuseppe Fantini , premiati rispettivamente con la Stella d’Argento e di Bronzo, per l’importante contributo che hanno offerto per la crescita e l’affermazione delle discipline sportive dell’atletica leggera e del volley nella nostra città ..

L’Amministrazione Comunale di Civita Castellana