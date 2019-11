Adozione del cuore, una casa per Scottex

loading...

NewTuscia – VITERBO – SCOTTEX è un cagnolino ormai anzianotto. Ha circa 10 anni ed è in canile da quasi 7. E’ un piccolino di più meno 10 kg, molto buono, compatibile con i suoi simili, sia maschi che femmine.

Questo nonnino con pochi dentini in bocca e la cataratta all’occhio destro non ricorda nemmeno cosa ci sia fuori dalle mura di quella che è stata la sua casa per quasi tutta la sua vita. Vorremo dare al piccolo Scottex la possibilità di passare gli ultimi anni della sua esistenza in una casa vera, dove ci sia qualcuno che lo ami e gli offra le cure e le attenzioni che non ha mai avuto…crediamo che lo meriti.