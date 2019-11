Accademia Terbienses: l’importanza di informare sulle attività sanitarie

loading...

NewTuscia – VITERBO – Tra le varie iniziative sociali e culturali che caratterizzano l’impegno dei soci dell’Accademia Terbienses, un’attenzione particolare è rivolta all’andamento dei servizi sanitari ed in generale alla tutela della salute dei cittadini.

In questo ambito, è importante far conoscere i risultati che indicano l’andamento delle attività sia nei vari presidi territoriali, che negli ospedali dell’Azienda Sanitaria di Viterbo.

Così è utile porre all’attenzione dei cittadini alcuni dati che dimostrano come l’ospedale di Belcolle in questi ultimi anni, nonostante i limiti imposti nella dotazione dei posti letto, abbia aumentato l’attività chirurgica in diverse discipline, ottenendo risultati ragguardevoli che saranno destinati a migliorare ulteriormente nel corso dell’anno 2020.

L’attività della Week Surgery dell’ospedale Belcolle, ad esempio, che copre oltre l’80% di tutta la chirurgia della ASL Viterbo, ha registrato circa 3.000 interventi da gennaio 2018 ad oggi.

150 operazioni la settimana, solo 24 posti letto, un considerevole risparmio economico e l’apprezzamento da parte dei pazienti fanno di questa nuova modalità operativa una realtà d’eccellenza per Belcolle e per la sanità del Lazio.

Infatti sono moltissimi i cittadini residenti in altre province della Regione che si avvalgono della Week Surgery viterbese.

Per gli interventi si registrano statistiche di successo in varie discipline, tra le quali spicca l’incremento nel 2019 di alcune come la chirurgia d’urgenza +51, vascolare + 35, la neurochirurgia +12, ORL +4, e altre attività, come la chirurgia ginecologica ed ortopedica nonché l’attività medica gastroenterologica, confermano il trend positivo del 2018.

Per l’Accademia Terbienses anche informare, i propri associati ed i cittadini in genere, sulle attività sanitarie che hanno particolare rilevanza significa lavorare per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

L’Accademia Terbienses, è un’associazione nata per contribuire alla crescita umana, culturale e sociale della Città di Viterbo. L’Accademia organizza e promuove Convegni, Seminari, Cicli di lezioni, Corsi di formazione e Pubblicazioni anche grazie alla collaborazione con il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.

Istituisce premi, riconoscimenti, sussidi e borse di studio. Il Premio Terbienses è stato riconosciuto a studenti del Liceo Scientifico Statale “Paolo Ruffini” e, come Premio di Laurea, all’Università degli Studi della Tuscia – Facoltà di Ingegneria.

