Visitare il Caffeina Christmas Village a Sutri è facilissimo grazie a Trenitalia e Cotral

loading...

NewTuscia – SUTRI – Le corse consigliate dall’official carrier del villaggio di Natale e le vetture straordinarie da e per la stazione di Capranica per vivere un’esperienza in totale tranquillità

Arrivare al Caffeina Christmas Village comodamente in treno? Non solo è possibile, ma è straordinario: Trenitalia, official carrier di Caffeina Christmas Village 2019, indica a tutti gli utenti del servizio pubblico ferroviario alcune corse consigliate, meno coinvolte dal traffico pendolare, per arrivare a Sutri grazie alla tratta Roma – Viterbo – Roma scendendo alla stazione di Capranica – Sutri. E non solo: è sufficiente mostrare il proprio biglietto regionale timbrato nelle biglietterie di via 4 novembre e Porta Morone per usufruire di tre euro di sconto sull’ingresso!

C’è di più: per facilitare gli utenti del servizio pubblico, le autolinee Cotral garantiranno servizi potenziati su alcuni orari in coincidenza con i treni, con vetture aggiuntive sulla tratta Capranica Scalo – Sutri e ritorno. E’ grazie a notizie come queste che possiamo confermarlo: visitare Caffeina Christmas Village sarà una cosa mai vista!

Caffeina Christmas Village 2019 , il servizio Trenitalia e Cotral

Trenitalia

Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 l’antichissimo borgo di Sutri ospita la manifestazione Caffeina Christmas Village, una festa di Natale che fa sognare grandi e piccini. Mostra il tuo biglietto regionale per ottenere lo sconto di 3 euro nelle biglietterie di via 4 novembre e Porta Morone.

Sutri in treno

La stazione di Sutri è collegata a Roma Ostiense e da Viterbo Porta Romana / Porta Fiorentina da servizi frequenti: dal lunedì al venerdì sulla linea FL3 (Roma – Viterbo) un treno ogni ora per Sutri nella fascia mattutina e fino a tre treni l’ora in quella pomeridiana; da Sutri per Roma un treno l’ora con rinforzi nelle fasce di maggiore affluenza. La stessa frequenza di collegamenti si ripete anche il sabato; mentre domenica i collegamenti diretti consistono in nove treni al giorno.

Alcuni collegamenti utili per raggiungere Sutri:

24046 da Roma Ostiense (08:52) a Sutri (10:19) (tutti i giorni)

24050 da Roma Ostiense (10:52) a Sutri (12:19) (tutti i giorni)

24054 da Roma Ostiense (12:52) a Sutri (14:19) (tutti i giorni)

24066 da Roma Ostiense (16:52) a Sutri (18:17) (sabato, domenica e festivi)

24068 da Roma Ostiense (17:02) a Sutri (18:17) (giorni feriali)

Per ottenere lo sconto di 3 euro sul biglietto intero di ingresso è necessario esibire il tuo biglietto o abbonamento regionale, anche con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Sutri il giorno di visita alla manifestazione.

Promo valida dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Cotral

Vetture aggiuntive, orari valevoli fino al 21/12 e salvo nuova comunicazione; esclusi 25 dicembre e 1 gennaio

SABATO

Capranica scalo/Sutri

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 10.25 per treno 10.19

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 11.25 per treno 11.19

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 12.25 per treno 12.09

Sutri/Capranica scalo

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 15.55 per treno 16.17

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 17.00 per treno 17.17

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 18.10 per treno 18.45

DOMENICA

Capranica scalo/Sutri

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 10.25 per treno 10.19

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 12.25 per treno 12.09

Sutri/Capranica scalo

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 16.30 per treno 17.17

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ore 18.40 per treno 18.59

Caffeina Cultura