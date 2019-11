“VeTrallalà – Buskers a Vetralla” apre il sipario nuovo appuntamento con l’arte di strada nella Tuscia

loading...

NewTuscia – VETRALLA – Questo fine settimana il “VeTrallalà – Buskers a Vetralla” apre il sipario sull’attesa I edizione del nuovo appuntamento con l’arte di strada nella Tuscia viterbese.

Un grande festival degli artisti di strada organizzato dall’Amministrazione Comunale di Vetralla con la direzione artistica dell’associazione “Il Circo Verde”, nonchè con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Vetralla e di molte altre associazioni del bel comune alle porte di Viterbo.

Un evento culturale totalmente gratuito che trasformerà Vetralla in un grande palcoscenico per gli artisti di strada, in inglese “buskers”, che arriveranno nel centro storico per dar vita ad una programmazione variegata e di qualità per due giorni di arte, allegria e socialità.

Giocolieri, clown, funamboli, acrobati, burattinai, truccabimbi offriranno al pubblico uno spensierato viaggio nel ricco panorama del circo contemporaneo e dell‘arte di strada.

Espositori di artigianato artistico, l’esibizione degli sbandieratori e l’immancabile offerta di street food renderanno la permanenza del pubblico ancora più piacevole.

L’evento è inoltre occasione per vivere un’anteprima di quella che sarà l’edizione 2019/2020 del Presepe Vivente di Vetralla.

Due le postazioni spettacolo, Piazza della Rocca e Piazza Umberto I, che dalle 16:00 alle 21:30 di sabato, e dalle 15:00 alle alle 20:30 della domenica vedranno alternarsi i seguenti spettacoli:

Los Filonautas con “Naufraghi per scelta”

NullaeMai con “Il sogno”

Compagnia Bellavita con “ Menù del giorno”

Simone Romanò con “ Hop hop

Eva Q con “ Dimmi di si”

Terato Puppet Theater con “Pulcinella e il cane”

Ma anche il passeggiare tra una postazione e l’altra sarà un’esperienza molto particolare grazie alla Premiata Compagnia Amilcare Polpacci & F.lli e il suo sorprendente spettacolo itinerante “Gran Varietà Velocirco”.

L’evento, organizzato con il sostegno della “Fondazione Carivit”, si svolgerà anche in caso di pioggia.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/vetrallalla/

Info: (+39) 328-8775691 / 328 4674637

info@ilcircoverde.com