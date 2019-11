Progetti in corso: una rotonda e la Palestra a Campomaggiore

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – L’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche, annunciando il passaggio di testimone al suo successore “che avrà l’onore e l’onere – afferma – di portare a termine un numero molto elevato di progetti che la città attende da sempre”, ci tiene ad evidenziare come alcuni lavori importanti saranno ultimati nei prossimi mesi grazie anche all’impegno costante e imprescindibile degli uffici competenti”

“Moltissime sono le opere che, già progettate o comunque avviate a soluzione – dichiara l’assessore Enrico Melasecche Germini – vedranno la luce nei prossimi mesi. Una di queste, di cui avevo dato notizia poco tempo fa, è stata bloccata dalla assurda vicenda dell’utilizzo dell’avanzo vincolato, quella regola contabile che impedisce ai comuni in disavanzo di poter utilizzare molti dei fondi a disposizione da anni per realizzare opere urgenti.

Alcuni mesi fa scoprimmo molti fondi acquisiti da vari anni ma inutilizzati. Uno di questi di 200.000 euro lo abbiamo destinato per snellire il traffico in uno dei nodi più transitati di Terni. Infatti, dopo la rotonda attivata nell’incrocio fra viale Trento e viale 8 Marzo in una direzione e viale Trieste a salire, rilevammo che sarebbe stato opportuno eliminare i semafori nell’altro incrocio fra via Turati e via Di Vittorio. Abbiamo tempestivamente provveduto a fare tutti i rilievi necessari per il progetto ma sarà possibile solo da gennaio procedere con l’utilizzo di quella somma.

Caso analogo – aggiunge l’assessore comunale ai lavori pubblici – quello che interessa la Palestra di Campomaggiore cui abbiamo destinato 180.000 euro, sia per rimettere la guaina al tetto da cui piove da tempo, sia per isolare alcune parti ed evitare la dispersione termica.

I cittadini giustamente protestano ma spesso non sanno che a fronte della efficienza degli uffici tecnici si contrappongono normative assurde che invece di accelerare i cantieri li bloccano per mesi senza che ci siano responsabilità da parte della presente Amministrazione costretta ad attendere lo scadere dell’anno per poter spendere somme da troppi anni inattive”.