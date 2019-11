Ordinanze antismog non attive anche prossima settimana

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Anche la prossima settimana non saranno attive le due ordinanze antismog per la stagione 2019-2020 relative al traffico veicolare e al riscaldamento domestico a legna.

“Come già accaduto nelle scorse settimane, visti i dati forniti da Arpa Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell’aria, quelli attuali pubblicati nel bollettino Arpa, le previsioni sulle concentrazioni di PM10 per i prossimi giorni riportate nel sito dell’Arpa Umbria (www.arpa.umbria.it), il perdurare di condizioni metereologiche favorevoli alla dispersione delle polveri – dichiara l’assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune di Terni Benedetta Salvati –e sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare alla cittadinanza il momento in cui si riterrà necessario attivare i dovuti provvedimenti per la riduzione delle polveri nell’aria”.