Dal 5 all’8 dicembre la 5° edizione della Cagliari NO Limits

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Le attività sportive, praticate insieme a chi possiede pari abilità, consentono alle persone diversamente abili di migliorare la qualità della vita, mettendole in condizione di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile.

Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione.

La nostra proposta motoria e sportiva va ormai ben oltre l’offerta di un percorso inclusivo rivolto alle persone con disabilità intellettiva, ma ha assunto per la sua particolarità, per sua natura di estrema flessibilità e compartecipazione nel territorio, valenza di promozione sociale e culturale che vede i nostri Atleti presenti in ambito locale e regionale.

Da tantissimi anni siamo anche protagonisti in ambito Europeo ed Internazionale quali promotori di un contesto sociale, ideologico, culturale e turistico, ambasciatori al contempo di innovazione, tradizioni, e peculiarità di tutto il Territorio Sardegna.

In riferimento a quanto in premessa l’A.S.d. Polisportiva Olimpia Onlus, ritiene che la “Cagliari NO Limits 5° edizione – Cagliari 05-08 dicembre 2019 sia un’opportunità di notevole rilevanza per i nostri Atleti, ma al contempo per il Territorio della Sardegna, in quanto oltre la partecipazione alle gare sportive, è prevista l’opportunità di allestimento di uno stand conoscitivo che noi intendiamo realizzare sulle linee delle tematiche a noi più care, quali promozione e valorizzazione dello “Sport Inclusivo nel Territorio Sardegna”.

Infatti vedremo in Sardegna per la prima volta ed in esclusiva la partecipazione delle compagini della compagine del Brasile, della Spagna, della Francia, Barcellona e Montecarlo che hanno deciso di sposare la MISSION della nostra ONLUS e ben 4 regioni italiane come Toscana, Puglia, Lombardia e Sardegna.

La 5° edizione della Cagliari NO Limits 2019 sarà ancora più ricca degli altri interventi sociali e vedrà la presenza degli atleti della polisportiva Olimpia Onlus nelle loro diverse attività che nello specifico saranno:

05 Dicembre 2019

Arrivo delle Delegazioni e Conferenza Stampa Evento Cagliari NO Limits 2019;

Incontro partecipanti al Torneo con l’Amministrazione Comunale di Cagliari e Regionale;

Sistemazione in Hotel delle Delegazioni Estere e della Polisportiva Olimpia Onlus

Galà di benvenuto

06 Dicembre 2019

Inizio Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Sosta per Pranzo;

Inizio Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Sosta per Cena;

Intrattenimento e animazione serale.

7 Dicembre 2019

Inizio Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Sosta per Pranzo;

Fine Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Sosta per Cena;

Premiazioni e Intrattenimento serale.

08 Dicembre 2016

Partenza delle Delegazioni.

Di seguito i nominativi per la 5° edizione della Cagliari NO Limits 2019

Pereira Maria Jose. Presidente della ASD Brasil Sport Club (giocatrice)

Sedoc Marcia (vice presidente) accompagnatrice

De Souza Nilson Pedro Mendes (allenatore)

Gandra Farisato Fabiana (giocatrice)

Zanga lmmacolata (giocatrice)

Lndi Vasconcelos Thalita (giocatrice)

Tendi Katia (giocatrice)

Cincinnato Pasqualina (giocatrice)

Sarmento Adelaide (giocatrice)

Cotesta Donatella (giocatrice)