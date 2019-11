loading...

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Ancora il teatro PalArte di Fabrica di Roma protagonista della stagione invernale della cultura della nostra provincia. Con il patrocinio e l’organizzazione del Comune di Fabrica di Roma , Ente pubblico gestore del teatro, e con il logo di patrocinio e collaborazione della Pro-Loco della Regione Lazio della Provincia di Viterbo e della nuova associazione “ People for Fabrica”, di “ Incontri mediterranei “ e della Via Amerina e delle Forre. Tutti pronti a proporre una stagione improntata sulla musica, danza ed opera. Ben nove appuntamenti in cartellone con proposte di assoluto richiamo e con artisti di fama nazionale ed internazionale che si alterneranno sul palco del Polo ricreativo e culturale del Parco dei Cedri, in Via Ortale al centro di Fabrica di Roma.

Performances di danza, di musica italiana, Disney di pregevole Musica classica di balletto ed originali interpretazioni di Celentano, di Battisti e dei Queen. Un mix stimolante ed invitante preparato dal Direttore artistico Gilberto Nati che in prima persona si cimenta in questa prestigiosa organizzazione. Un nuovo assetto della manifestazione fabrichese che nel tempo ha saputo orientarsi per trovare sempre una nicchia di eventi di richiamo che hanno sempre avuto buon riscontro tra i frequentatori del PalArte. Manifesti e pieghevoli sono a disposizione distribuiti in gran parte della Provincia e del Lazio, il programma è visibile sul sito del Comune di Fabrica ed informazioni e suggerimenti possono essere dati dall’ Ufficio Cultura del Comune di Fabrica. Ovvia la soddisfazione per questa proposta che viene dagli assessori agli eventi Elisa Cencelli e Giorgio Cimarra, confortati dalla approvazione e dal sostegno del Sindaco Mario Scarnati che hanno stabilito la opportuna cabina di regia dell’evento.

Domenica 24 Novembre alle ore 17,30 primo spettacolo “ Vivere una favola” uno spettacolo di Gilberto Nati e della Compagnia dei Sogni che con coreografie e musica ripercorreranno la straordinaria produzione di Vasco Rossi.