Suoni nascosti, il secondo laboratorio dello spazio del cielo alla Riserva Naturale del Lago di Vico

NewTuscia – CAPRAROLA – In occasione del progetto Lo spazio del cielo, CoopCulture propone un programma di laboratori didattici per famiglie nelle quattro installazioni realizzate site specific per questo percorso itinerante.

Domenica 24 novembre, alle 10.30, il secondo laboratorio si terrà tra l’area di lancio dei deltaplani di Poggio Nibbio nel comune di Caprarola e la sede della Riserva Naturale del Lago di Vico. Un laboratorio sul suono e la natura in cui i bambini realizzeranno uno strumento con materiali diversi per comporre un’orchestra di suoni in libertà

Tutte le attività, ognuna con le proprie specificità, vogliono mettere in evidenza alcuni temi comuni che legano tra di loro le opere d’arte e ruotano intorno al nucleo generativo del progetto: la valorizzazione del territorio e la sua riqualificazione paesaggistica attraverso l’arte pubblica e la partecipazione da parte della sua comunità, la salvaguardia dell’habitat naturale, la memoria dei luoghi e delle cose che raccontano una storia secolare e, su tutti, il viaggio, che qui si materializza nel percorso della Via Francigena, con tutte le incognite e gli approdi tipici di ogni cammino, intesi in senso sia materiale che metaforico.

È importante sottolineare che i materiali utilizzati per i laboratori saranno tutti di recupero e di riciclo, oggetti che fanno parte della quotidianità, cui sarà concessa una seconda vita non convenzionale; ogni attività, inoltre, sarà supportata dalla lettura animata di una albo illustrato scelto appositamente per ricreare suggestioni legate alla voce e all’ascolto e per incoraggiare l’educazione alla lettura.

Il ciclo di laboratori è realizzato nell’ambito de Lo spazio del cielo, progetto promosso da Coopculture e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico Arte sui Cammini, con la collaborazione di Arci Viterbo, della Riserva Naturale Lago di Vico, del Sistema Museale di Ateneo – UNITUS e con il sostegno dei comuni di Viterbo, Caprarola, Capranica e Vetralla.

Domenica 24 novembre 2019, ore 10.30

Area lancio Deltaplani, località Poggio Nibbio, Caprarola

Suoni nascosti

Visita guidata all’opera di Matteo Nasini e laboratorio presso la sede della Riserva Naturale del Lago di Vico

La prima parte dell’attività si svolge presso l’area di lancio dei deltaplani, un luogo straordinario affacciato sul Lago di Vico dove l’artista Matteo Nasini ha collocato la sua opera Campo sintonico. Si tratta di quattro sculture sonore perfettamente integrate nel paesaggio che si attivano con l’azione del vento generando suoni delicati e in sintonia con la natura.

Nella seconda parte, presso la Riserva del Parco naturale, i bambini verranno invitati ad alcune riflessioni sul suono: che rumore fa il vento? E l’acqua? Ma sentiamo solo i suoni di quello che ci circonda ogni giorno o anche i nostri pensieri e le nostre emozioni emettono un suono?

Accompagnati dalla lettura di un silent book sui rumori i bambini realizzeranno uno strumento musicale servendosi di materiali diversi per comporre infine un’orchestra di suoni in libertà e sintonici.

I laboratori sono dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni

Prenotazione obbligatoria

Email culturavt@arci.it

