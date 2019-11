Si getta dalla finestra per sfuggire alle fiamme: è salva

loading...

NewTuscia – VITERBO – Non è più in pericolo di vita Bertelise Alcantara De Los Santos, la donna che nella notte tra il 13 e il 14 ottobre scorso si era gettata dalla finestra della propria casa in fiamme. L’appartamento della 32enne in via Lucchi era andato a fuoco per via -probabilmente – di un corto circuito. Non riuscendo a raggiungere la porta dal corridoio invaso dalle fiamme, la donna si era gettata dalla finestra, facendo un volo di 7 metri, sebbene attutito dai fili per stendere i panni.

A soccorrerla una macchina dei carabinieri che si trovava in zona San Faustino. Inizialmente le condizioni della donna, trasportata con urgenza al Belcolle, erano molto gravi, tanto che si temeva non potesse farcela. Tuttavia, arriva oggi la bella notizia: i medici hanno finalmente sciolto la prognosi di Bertelise Alcantara De Los Santos che non si trova più in pericolo di vita.