San Venanzo, Consiglio approva odg contro razzismo e xenofobia

NewTuscia – SAN VENANZO – No a razzismo e xenofobia dal Consiglio comunale di San Venanzo che ha approvato con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza, un ordine del giorno promosso dal Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria. Si tratta, è spiegato nell’odg, di una delle misure volte a contrastare i fenomeni di razzismo, xenofobia e odio che hanno cominciato a manifestarsi nuovamente in Europa ed in Italia negli ultimi anni.

L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta “a sostenere il percorso e l’opera della Commissione “Segre”, a coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, a creare nuove azioni di sensibilizzazione contro tutte le discriminazioni e ad aderire alla Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”.