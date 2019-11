Rette nuova Rsa San Giuseppe, le precisazioni del Commissario Colonnelli

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In relazione alle notizie apparse sulla rete, riguardanti gli aumenti delle rette della costituenda RSA San Giuseppe, si comunica che le stesse, per scelta del concessionario-gestore, sono inferiori alle tariffe RSA vigenti e sono provvisorie.

Il tutto in attesa della contrattualizzazione economica con la ASL, prevista per i primi mesi dell’anno, che integrerà le rette secondo le tariffe regionali vigenti.

In questa situazione transitoria, in accordo con il Comune, il quale contribuirà per quanto di competenza in relazione ai soggetti a proprio carico, la IPAB farà un intervento compensativo di integrazione delle rette che ridurrà la spesa degli utenti in maniera consistente.

Si fa presente che la struttura negli anni precedenti ha accumulato un enorme debito strutturale e che la nuova gestione ha dovuto sostenere spese aggiuntive e assunto molti dipendenti in più per ottenere l’accreditamento.

Pur con perdite gestionali, sono state finora mantenute le tariffe della precedente gestione, sempre rispettando gli impegni assunti con i lavoratori.

Da ultimo si invita a valutare i miglioramenti straordinari della struttura e dei servizi resi, che saranno ulteriormente incrementati nei prossimi mesi, tenendo presente che esiste un mercato, un bilancio da sostenere, la qualità da garantire e tutto certamente non a costo zero.

Il Commissario dell’IPAB San Giuseppe

Dott. Franco Colonnelli