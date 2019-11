Montefranco, intitolazione piazza a ex sindaco Brillantini

loading...

NewTuscia – MONTEFRANCO – Sarà intitolata all’ex sindaco Giuseppe Brillantini la piazzetta del centro storico di Montefranco. Ne dà notizia l’attuale sindaco, Rachele Taccalozzi, che ha organizzato, insieme al resto della giunta e del Consiglio comunale, una cerimonia per sabato prossimo alle 11 e 30. All’iniziativa saranno presenti i nipoti di Brillantini. “Lo ricorderemo insieme ai nostri cittadini – afferma il sindaco – con la speranza che la cerimonia si trasformi in un abbraccio corale della nostra comunità a quel sindaco che tanto ha fatto per il nostro comune e per il recupero del centro storico”.