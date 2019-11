Energia rinnovabile e mobilità sostenibile, incontro con i vertici Enel

loading...

NewTuscia – VITERBO – Energie rinnovabili e soluzioni per la mobilità alternativa.

Il deputato Mauro Rotelli, da sempre impegnato in prima persona per la tutela ambientale ed il risparmio energetico, organizza, per venerdì 22 novembre, nello Spazio Attivo di LazioInnova in via Faul 20, un incontro sul tema.

Nel corso del dibattito saranno presentate le attività riguardanti la mobilità elettrica, il demand response e il progetto condomini di Enel dedicato allo sviluppo di prodotti innovativi.

Verranno inoltre proposte diverse soluzioni digitali in quei settori in cui l’energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica.

L’iniziativa, che inizierà alle 10,30 con l’introduzione del direttore di LazioInnova, proseguirà con i relatori di Enel: Luigi Ottaiano, Head of E-Mobility Solutions Italy – Alessandro De Cristofaro, Industrial Solutions – Simone Benassi, Head of Condominium Project.

Ingresso libero.