Domenica 24 novembre la fiera del Cassero

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Torna la tradizionale fiera del Cassero che si svolgerà domenica 24 novembre nel centro città. Anche in questa edizione come lo scorso anno – dichiara l’assessore al commercio Stefano Fatale – l’amministrazione ha scelto di ampliare il perimetro interessato dal tradizionale mercato che si svilupperà fino a largo Frankl, valorizzando anche la zona intorno al fiume e evitando così il sovraffollamento dell’area di piazza della Repubblica e piazza Solferino. Pertanto ci auguriamo che siano numerosi i cittadini che parteciperanno alla giornata di domenica”.

Le altre strade interessate dalla fiera sono via dell’Annunziata, corso del Popolo, piazza Ridolfi e via Colombo: previsti un totale di 129 posteggi, di cui 117 a favore degli operatori il commercio su aree pubbliche, 5 a favore dei produttori dei propri fondi e 5 a favore degli artigiani oltre alle riserve. Per ciò che concerne la viabilità è stata anche disposta una specifica ordinanza che disciplina il traffico fino alle ore 7 del giorno successivo e comunque sino al termine delle operazioni di ripristino in sicurezza della viabilità interessata alla fiera. Inoltre è stato emesso un apposito piano di sicurezza visibile anche dalla pagina del sito web www.comune.terni.it (sezione abitare, area Commercio e mercati).