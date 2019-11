Come creare uno slogan efficace e indimenticabile

loading...

NewTuscia – Il posizionamento di un’azienda o di un marchio nel panorama commerciale e anche nella mente dei potenziali nuovi clienti è illustrato attraverso lo slogan pubblicitario o la linea di base pubblicitaria che adotterà e diffonderà tra i suoi obiettivi; uno slogan spesso è associato oggi a videoclip o banner in rete e il contenuto di questi strumenti deve essere di impatto immediato, deve colpire la fantasia dell’immaginario collettivo.

Come creare uno slogan?

L’idea principale deve essere quella di associare al prodotto o all’a zienda, cercando inerenze e concept che richiamino il prodotto in modo semplice ma efficace. Un metodo sicuro è quello di immedesimarsi nella figura del cliente e chiedersi cosa ci ha colpito della nostra stessa idea; nel formulare e costruire uno slogan bisogn afare attenzione di non sconfinare in idee altrui già diffuse e brevettate, per non incorrere in problematiche legali di plagio.

Come comprendere se stiamo sviluppando un’idea nuova e unica

Al fine di sviluppare un slogan efficace vanno tenute presenti alcune linee guida per mantenere il nostro progetto unico; e puntare molto sulle peculiarità aziendali, sulla storia del marchio e sui quei piccoli episodi che possono diventare il leit motiv dello slogan stesso. E’ davvero molto importante ” distinguersi ” agli occhi dei potenziali clienti, e differenziare la propria pubblicità da quella di altre aziende che producono gli stessi prodotti. Per una buona campagna pubblicitaria e uno slogan a tutto tondo servono anche altri strumenti oltre che il genio e la coerenza; serve un logo, e manifesti distintivi, banner, video clip, presentazioni e testimonial.

La ricerca della semplicità raffinata

Come creare uno slogan perfetto? Lo slogan perfetto deve essere semplice , immediato, facile capire e impossibile da scordare, la frase deve convincere in pochi secondi o anche meno. La semplicità contribuisce all’efficacia dello slogan; la scelta delle parole deve accrescere la sua capacità di persuadere; uno slogan efficace deve avere vari requisiti e non in conflitto tra loro; quindi senza dubbio semplice ma originale, distintivo e di buon gusto, unico, di forte impatto sul pubblico; ma su un target molto ampio, invogliante e coinvolgente, ai fini delle vendite. Deve rappresentare le qualità dei prodotti, e deve anche sottolineare la raffinata e attenta catena produttiva. Inoltre lo slogan ben fatto deve poter diventare un evergreen, ovvero essere valido per vari anni. Fino a diventare un vero e proprio cult; vediamo la storia di slogan e pubblicità di brand famosi essere piena di slogan diventati delle vere pietre miliari.