Il calendario Unsic omaggia il Lazio con Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita di Bagnoregio conquista il calendario 2020 dell’Unsic, il sindacato datoriale con 2.100 Caf in tutta Italia, Lazio compreso (le sedi sono in tutte le province della regione). La bella immagine dell’antico comune del viterbese, che oggi conta 3.600 residenti, rappresenta il mese di aprile. Abbinata alla foto c’è una frase di San Bonaventura da Bagnoregio: “Il sentimento penetra là dove l’intelligenza non arriva”.

Il calendario dell’Unsic, stampato in 60mila copie e distribuito attraverso le tremila strutture sindacali sul territorio (Caf, Patronati, Caa, centri di formazione), ogni anno rende omaggio a dodici località di altrettante regioni.