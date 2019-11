Al Secci il 29 novembre “Le Cronache di Interamnia”

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Andrà in scena il 29 novembre ore 20.30 al teatro Secci di Terni, la rappresentazione teatrale “Le Cronache di Interamnia” co-progettata nell’ambito del patto di collaborazione “Adottiamo una scuola” stipulato con l’associazione Claudio Conti e l’Istituto comprensivo Felice Fatati. Alla rappresentazione, a cura degli studenti e dei docenti Enza Nascani, Marco Collazzoni e Oreste Brondo, parteciperà anche l’attore Stefano de Majo.

Per informazioni e prenotazioni: 0744/241490 (Istituto Felice Fatati) – 3493418005 (Ass. Claudio Conti).

“Lo strumento dei patti di collaborazione – dichiara l’assessore alla partecipazione Cristiano Ceccotti – ha delineato un processo di cambiamento con l’obiettivo di sostenere la condivisione delle responsabilità nella cura e rigenerazione della città e nella valorizzazione del sociale, permettendo agli abitanti di fare la loro parte grazie alla possibilità di stipulare dei patti di collaborazione. I patti rappresentano un fattore di innovazione e di ricchezza: ogni patto è nuovo e diverso perché combina in maniera inedita Comune, servizi, cittadini. L’associazione Claudio Conti rappresenta per la città una ricchezza che valorizza i nostri studenti e lo spettacolo teatrale è una tappa importante dell’educazione sociale e civica espressa dalla nostra città”.