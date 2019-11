Secondo premio di laurea “Luigi Petroselli”, Panunzi (Pd): “Ricordiamo un grande uomo e un grande sindaco. Puntiamo a rendere l’iniziativa annuale”

loading...

NewTuscia – ROMA – “Regione Lazio e Disco ricordano per il secondo anno Luigi Petroselli con un premio per la migliori tesi di laurea su “la rigenerazione urbana delle periferie””. Lo afferma il consigliere regionale (Pd) Enrico Panunzi, che annuncia l’apertura del bando intitolato al sindaco della Capitale più amato dai romani, nato a Viterbo. “Vogliamo rendere l’iniziativa un evento che si ripeta regolarmente nel tempo, per ricordare un grande uomo e un politico di eccezionale levatura morale e intellettuale – prosegue Panunzi -.

Ci rivolgiamo ai giovani, con un premio al merito, per promuovere i valori e le idee di Petroselli, che sono ancora oggi quanto mai attuali”. Gli argomenti con cui gli studenti dovranno confrontarsi in tema di rigenerazione urbana delle periferie, sono il riuso e la riqualificazione di uno spazio pubblico situato in una periferia cittadina della regione Lazio.

Il concorso mira, dunque, a definire una visione per un futuro assetto e riutilizzo delle aree periferiche della regione Lazio. L’elaborato dovrà definire una visione e degli scenari possibili per il futuro di aree periferiche individuate possibilmente con una gestione partecipata con gli abitanti dei quartieri. “Un tema importante che guarda al futuro delle nostre città, nell’ottica della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio – aggiunge il consigliere regionale -. Mi auguro che tanti ragazzi partecipino al bando”.

La domanda d’iscrizione al bando dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 17 gennaio 2020 (per posta\corriere o consegnata a mano all’indirizzo: Disco Lazio – Via Cesare De Lollis 24/b – 00185 Roma – Ufficio protocollo centrale). Per conoscere i requisiti di partecipazione e scaricare la modulistica occorre andare sul sito www.laziodisco.it.