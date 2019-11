Pendolari Roma Nord: “La manifestazione di sabato 16 è stata un vero successo”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord.

La manifestazione di sabato 16 è stata un vero successo: nonostante il maltempo, nonostante ci abbiano cambiato sede spostandoci da Piazzale Flaminio a Piazza del Popolo, oltre 200 persone hanno manifestato con striscioni, manifesti, fischietti, pentole e quant’altro!

La cosa ancora più bella è che è stato utile non presentarsi ai tavoli convocati dalla Regione Lazio perchè come più volte richiesto, alla fine la Regione è uscita dal palazzo ed è venuta in mezzo a noi!

Questo è un grande successo, oltre il fatto che i sindacati dei lavoratori di ATAC abbiano formalizzato che stanno al nostro fianco, tanto la barca (anzi il treno) è la stessa per tutti!

Ci dispiace aver visto UN SOLO sindaco, quello di Sant’Oreste, nonostante le decine di comuni interessati dalla tratta extraurbana, ma confidiamo che ci saranno tutti la prossima volta!

Questo Comitato di Pendolari, gli amici della ferrovia Romalido, l’associazione TrasportiAmo, l’Osservatorio Regionale dei Trasporti, il blog Odissea Quotidiana e il blog Sferragliamenti dalla Casilina ringraziano gli intervenuti e congiuntamente comunicano quanto sotto:

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord