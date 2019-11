Battistoni (Fi): “Il caro gasolio è puro accanimento contro il comparto agricolo”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Lo spettro dell’istituzione del programma per l’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente, in cui saranno individuate le misure di azione per una loro eliminazione, in particolare nel settore dell’energia, desta grande preoccupazione nel settore dell’agricoltura e della pesca.

L’emendamento a firma del deputato Eugenio Comencini di Italia Viva è quanto di più dannoso possa essere messo in campo in questo momento storico dove i dazi Usa, il maltempo ingeneroso, la Xylella fastidiosa, la cimice asiatica e i danni da fauna selvatica stanno mettendo a dura prova l’agricoltura italiana.

Il governo delle tasse sembra avere nessuna pietà, l’accanimento contro quelle persone che si dedicano alla campagna sta assumendo proporzioni spropositate. Se verranno cancellate le agevolazioni per il gasolio si arriverà a pagare circa 150 euro in più per ettaro, è un’enormità.

Per questo Forza Italia si opporrà con determinazione a questo deleterio emendamento.

Lo dichiara il senatore Francesco Battistoni responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia.