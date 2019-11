Adozione del cuore, Massimo cerca casa

loading...

Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

E’ passato quasi 1 anno da quando MASSIMO è con noi ma non abbiamo mai ricevuto richieste per lui. Forse le persone si fanno scoraggiare da tre fattori, la sua razza, l’età un po’ avanzata e la disabilità. Massimo infatti è un simil rottweiler di 9 anni e purtroppo è cieco, probabilmente a causa di una malformazione. Ma possiamo assicurare che nessuna di queste tre caratteristiche condiziona la vita di Massimo. Lui infatti è un patatone dolcissimo, ancora attivo e vivace e soprattutto indipendente.

Chiediamo per lui un’ADOZIONE D’AMORE, ma solo perché ci piacerebbe che passasse gli ultimi anni della sua vita in una bella famiglia perché la merita davvero e che abbia quelle piccole attenzioni che sono necessarie ad una cane che non ci vede. Massimo poi è un cagnolone bello robusto, di taglia mediogrande, ma assolutamente gestibile, perché buono, equilibrato, pieno di vita, sempre scodinzolante, compatibile con tutti i suoi simili, senza distinzione di sesso ed età ed anche con i gatti. E’ sano e sterilizzato. Cosa si può chiedere di più ad un cane? Niente davvero, invece quello che chiediamo a voi è di guardare oltre la sua età e il suo handicap…nel suo cuore, che è ancora pieno di amore e meraviglie da donare!

Massimo è a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE.