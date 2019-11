Terza categoria, il punto sulla 5 giornata

loading...

NewTuscia – VITERBO – La quinta giornata è andata in archivio con una brutta notizia, dalla quale è doveroso cominciare. La morte del calciatore (il suo ruolo era portiere) Mario Tysserad in forza quest’anno al Proceno. Mario aveva 42 anni, alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.

Torniamo al calcio giocato.

La capolista Amatori Bassano Romano (13 punti) impatta 1 a 1 contro la Virtus Caprarola (11) nel big match di giornata. Zumbè porta avanti i locali, raggiunti poi da Milioni.

Atletico Monterosi (4) Real Tolfa (10) finisce con un bel pareggio 2 a 2 in rete per i locali Cravenco (doppietta) Ricci e poi Lucani su calcio di rigore permettono agli ospiti di uscire imbattuti.

Real Monte Romano (9) Sassacci (2) non disputata.

A.C Proceno (7) Tuscia United (9) per i locali tripletta di Donatelli, e Latini, pee gli ospiti Stefanini ed Ousman su rigore.

Sipicciano (4) Indomito Bolsena (8) termina 3 a 5. Per i lacuali tripletta di Davide Botarelli, Jefferson, Parrino, mentre per i padroni di casa in rete Burla, Soldini, Quintarelli.

Il La Botte (7) espugna 2 – 0 Graffignano (2) in rete Fanelli (su calcio di rigore) e Bernabucci.

Gallese United (3) United Alta Tuscia (7) non disputata

Nuova Blera (2) Club tarquinia (2) termina 1 a 1 in rete marchi e Gasparri.