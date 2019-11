Strada Sammartinese, divieto circolazione 20-21 novembre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domani 20 e giovedì 21 novembre, dalle ore 7,30 alle ore 17,30, divieto di circolazione in strada Sammartinese, nel tratto tra strada Roncone e via Cimarosa. Nel tratto stradale di strada Sammartinese compreso tra via Fleming e via Cimarosa sarà consentito il transito dei veicoli dei residenti e di quelli diretti presso le attività commerciali presenti sul tratto di strada.

La segnaletica mobile che indica l’interruzione del traffico è posizionata in via Santa Maria della Grotticella, all’intersezione con via Rossini, e all’intersezione di strada Sammartinese con via Fleming. Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza (n. 700 del 19/11/2019 – VII Settore), si rendono necessari per consentire la sosta dei mezzi impegnati nel lavoro di ripristino a seguito della recente frana.