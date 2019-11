Miss Mondo Lazio, progetto per un’ambulanza alla Croce Rossa Bassa Sabina

loading...

NewTuscia – ROMA – Miss Mondo Lazio, non solo bellezza ma anche tanta solidarietà. I due esclusivisti regionali del concorso di bellezza più importante del mondo, Maurizio Serafini ed Erasmo Fiorentino, hanno subito deciso di aderire all’appello della Croce Rossa Italiana – Comitato della Bassa Sabina per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza.

Si tratta di uno degli scopi sociali ed umanitari che Miss Mondo Lazio ha deciso di perseguire, secondo la mission solidale di Miss Mondo Italia e Miss World, mediante il progetto “Ballare per uno scopo (aiutaci ad aiutare)”.

Maurizio Serafini, coreografo professionista, ha deciso di coordinare dei flashmob, balli di gruppo, in varie zone del Lazio, per promuovere la raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza per la Croce Rossa Bassa Sabina.

Già nelle precedenti tappe della kermesse del concorso nel Lazio è stato ricordato questo importante progetto umanitario. Sono stati già realizzati alcuni flashmob in Sabina ed a Roma (l’ultimo lo scorso 16 novembre) ed altri sono in previsione.

Le ragazze di Miss Mondo Lazio partecipano attivamente alla realizzazione dello spettacolo itinerante che concretizza, mediante la raccolta fondi per la realizzazione della nuova ambulanza, uno degli scopi benefici che nell’edizione 2019/2020 Miss Mondo Lazio sta portando avanti.

Maurizio Serafini lancia la realizzazione di un video tutorial aperto ad insegnanti e ballerini per il progetto dell’ambulanza per la Croce Rossa Bassa Sabina. La volontà è quella di unire tanti insegnanti di ballo, associazioni ed enti che, insieme alle miss del concorso più famoso del mondo, si ritroveranno per ballare in piazza nei luoghi più belli del Lazio per fini di solidarietà.

Miss Mondo Lazio ha creato, inoltre, più canali per propagandare la ricerca di donazioni per l’acquisto dell’ambulanza:

– Facebook: per fare una donazione ci si può collegare direttamente alla pagina di Miss Mondo Lazio (https://www.facebook.com/missmondolazio/) e ricercare il post specifico che promuove la richiesta di fondi per l’ambulanza destinata alla Croce Rossa Bassa Sabina;

– Instagram: sull’account ufficiale di Miss Mondo Lazio (https://www.instagram.com/missmondolazio/) si hanno tutte le informazioni per aderire alle donazioni;

– Youtube: è attiva la pagina “Maurizio Serafini Re di Cuori” (brand ufficiale di Maurizio Serafini, esclusivista regionale di Miss Mondo Lazio): qui ci saranno i video informativi ed artistici di sostegno alla causa della raccolta fondi per la nuova ambulanza.

Per partecipare ed avere ulteriori informazioni di può mandare un messaggio whatsapp al 333/4042514 scricendo “info progetto” e sarete ricontattati direttamente da Maurizio Serafini.

Diamo il via, quindi, ad un’importante gara di solidarietà per “ballare con uno scopo” nel segno di Miss Mondo Lazio!