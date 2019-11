Albo regionale delle rievocazioni storiche, Panunzi (Pd): “Soddisfatto nel vedere otto manifestazioni della Tuscia iscritte”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “È motivo di soddisfazione vedere riconosciuto ufficialmente il valore culturale delle rievocazioni storiche della Tuscia”. Lo afferma il consigliere regionale (Pd) Enrico Panunzi, dopo l’approvazione da parte della Regione Lazio, con la determinazione G13440 dell’8 ottobre, in attuazione della delibera regionale numero 63 del 14 febbraio 2017, dell’Albo regionale delle rievocazioni storiche. “Ho seguito fin dall’inizio in prima persona l’iter burocratico per l’istituzione dell’albo – prosegue -, facendo inserire nella legge 15 del 2014 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” l’articolo 11 riguardante le “Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali”.