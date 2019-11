Il Punto sull’11° giornata di Eccellenza

loading...

NewTuscia – VITERBO – Due le compagini in vetta del girone A, la Eretum Monterotondo ed il Real Monterotondo scalo.

Il Real Monterotondo Scalo (23 punti) rallent a e non va oltre il pari 2 a 2 contro il Civitavecchia (17). Piras e Lupi portano sul 2 a 0 i locali, Toscano (doppietta) regala un punto agli ospiti.

Per raggiungere la vetta ne approfitta la Eretum Monterotondo Scalo (23) che sbanca 2 a 1 il terreno dell’ Ottavia ( 11) e raggiunge i cugini al primo posto.

De Marco su calcio di rigore e Bornivelli portano gli ospiti sul 2 a 0 e Cornacchia nel recupero sigla il gol della bandiera.

Immensa la Polisportiva Monti Cimini (22) che batte, sul suo campo, per 3 a 2 un buon Montespaccato (19). La compagine di Scorsini soffre ma si porta in vantaggio con Razzini. Sismondi e Guiducci alla fine del primo tempo capovolgono la situazione. Nella ripresa Vittorini prima pareggia su rigore, poi al minuto 95 sigla il sorpasso.

Anzio (16)-Unipomezia (19) termina 1 a 0 in rete Martinelli in apertura di gara.

Tivoli (17)-Virtus Nettuno (7) finisce 1 a 1, in rete Tornatore per i padroni di casa e Cirilli per gli ospiti.

Boreale Don Orione (12)-Villalba Ocras Moca (13) finisce 1 a 1: Tomaselli porta avanti gli ospiti su calcio di rigore, Coccia pareggia.

Tre punti fondamentali per l’ Aranova (11) che travolge 4 a 1 la Vigor Perconti (16). Tripletta di Italiano poi Pasqualini e infine Rosati.

Corneto Tarquinia (11) Falasche Lavinio (13) 3-3. La doppietta di Monteforte sembra spianare la strada ai viterbesi ma nella ripresa Battiotto, Di Nolfo e Naviani ribaltano la situazione, Catarcia evita il ko.

Cynthia (4)-Sporting Genzano (11) termina 3 a 3. Ospiti che si portano sul 2 a 0 con con Dari e De Longo, Fortuna accorcia le distanze, Dei Giudici porta a tre le marcature ospiti, ma Fabianie Silvagni ristabiliscono la parità.