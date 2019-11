Polisportiva Tuscania, i risultati del week-end

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Week-end poco fortunato per le squadre della Polisportiva Tuscania impegnate nei vari gironi regionali e provinciali.

Sabato pomeriggio la serie D di Victor Moreno Perez subisce un’inaspettata battuta d’arresto in casa della Sempione Pallavolo. Dopo aver perso di misura il primo parziale (25/22) capitan Enrico Rocchi e compagni non riescono a trovare la concentrazione giusta per riportarsi in partita (25/12). La reazione arriva nel terzo parziale giocato punt a punto fino al 25/23 finale.

Nell’Under 14 femminile, sconfitta interna domenica al palazzetto dell’Olivo per le ragazze di Giuseppe Ruggiero impegnate, per il girone B provinciale, nello scontro al vertice con le pari età della Sole Luna Academy Civitavecchia. Le portuali sono apparse da subito ben organizzate mostrando un gioco pulito ed efficace. 0/3 il finale con parziali 5/25, 19/25 e 15/25.

Domenica prossima le ragazze saranno impegnate in trasferta contro Connessione Vita Tarquinia, mentre la serie D maschile attende sabato la Sgvolley Roma.

Intanto, è tutto pronto al palazzetto dell’Olivo per il derby di domani pomeriggio tra la capolista Polisportiva Tuscania e Volley Life Viterbo. L’incontro valido per la settima giornata dell’Under 16 maschile provinciale. Si gioca alle 18,30.