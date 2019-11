Modalità acquisto tagliandi settore ospiti Ternana – Viterbese

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese comunica che da domani 19 novembre alle ore 16:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti per Ternana – Viterbese. I tagliandi potranno essere acquistati tramite il circuito Viva Ticket, mediante vendita online e presso tutti i rivenditori autorizzati fino alle ore 19:00 di venerdì 22 novembre.

La vendita dei tagliandi per il settore ospite sarà possibile senza Tessera del Tifoso. Inoltre, il giorno della gara, i residenti della regione Lazio potranno acquistare solo i biglietti per gli altri settori dello stadio, mentre non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.

PREZZI CURVA OVEST:

€ 12,00 più prevendita

PUNTI VENDITA VIVA TICKET:

· TABACCHERIA SMOKING

indirizzo: via Garbini c/o Iper Conad Viterbo

telefono: +39 0761 251896 email: tab96vt@gmail.com orari: Lun-Dom: 09.00/21.00

· UNDERGROUND

indirizzo: via della Palazzina, 1 Viterbo telefono: +39 0761 342987

email: undergroundsrl@virgilio.it orari: Lun-Sab: 09.00/20.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA DEL PRIORE indirizzo: via Falisca, 61B Civita Castellana

telefono: +39 0761 599280 email:delpriorepelletteria@gmail.com orari: Lun-Sab: 07.00/14.00 15.00/21.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA PUNTOSERVIZI indirizzo: piazza Tarquinia, 4 Montalto di Castro

telefono: +39 0766 879906 email:

tabaccheriapuntoservizi@gmail.com orari: Lun-Sab: 06.30/20.00 Dom: 08.00/12.00