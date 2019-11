Milena Marchini sul podio di Miss e Mister Universo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Primo posto nella categoria “Bikini master” per l’atleta Milena Marchini nella gara di Body Building Miss e Mister Universo organizzata dal Cibb a Borgaro Torinese nella giornata di ieri.

Si sono sfidati 150 atleti in questa competizione provenienti da molti Paesi del mondo, tra loro si è distinta anche Milena, che fa parte del Team Biagioni e già classificata prima nella categoria Bikinni Over di The best natural show dell’Ainbb.

L’atleta di Caprarola si allena nella palestra Top Center.